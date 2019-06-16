يواصل ، غدا ،طلاب الثانوية العامة بكافة شعبها امتحان الدور الأول، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية (رياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالى عدد 117 ألفاً و331 طالباً وطالبة، بينما يؤدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان فى مادة الأحياء بإجمالى عدد 269 ألفاً و104 طلاب، أما طلاب الشعبة الأدبية فيخوضون امتحان مادة الفلسفة والمنطق بإجمالى عدد 255 ألفاً و194 طالباً وطالبة.

نظام جديد لتقييم نتائج «أولى ثانوى».. وتأجيل تصحيح «الاستاتيكا» لحين انتهاء فروع الرياضيات.. و«التعليم العالى»: بدء اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية

وانتهت كنترولات تصحيح مادة اللغة الإنجليزية من رصد درجات الطلاب بعد استخدام نموذج الإجابة المعدل الذى أعلنته اللجنة الفنية لواضعى الامتحانات، لإنهاء حالة الجدل التى سيطرت على الطلاب والمعلمين بالجزئية الخاصة بالسؤال الأول بالنموذج رقم (أ)، وبحسب ما ورد فى نموذج الإجابة تُعتبر الإجابة الصحيحة «are going to»، وهو ما يطابق الإجابة الموجودة بكتاب الطالب بالصفحة رقم 12. وأوضحت أنه بإحصاء النسبة التى تم تصحيحها فى العينة العشوائية تبين أن بعض الطلاب أجاب «will win»، ومن ثم تحسب الإجابتان صحيحتين.

فى سياق متصل، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوى عن امتحانات شهر مايو، ورقياً وإلكترونياً، بعد الانتهاء من تقييم إجابات الطلاب، ومن المقرر أن تصل النتيجة للطلاب الذين امتحنوا إلكترونياً من خلال التابلت، وسوف يحصل الطلاب الذين امتحنوا ورقياً على النتيجة من مدارسهم المختلفة.

وأكدت الوزارة على اتباع أسلوب جديد فى إعلان نتائج الطلاب بديلاً للدرجات، حيث سيحصل الطلاب على تقييمات «ضعيف وضعيف جداً» وهؤلاء سيخوضون امتحان الدور الثانى فى شهر يوليو، وسيحصل الناجحون على تقديرات «مقبول، جيد، جيد جداً، امتياز، يفوق التوقعات».

وقرر مسئولو وزارة التربية والتعليم تأجيل تصحيح فرع «الاستاتيكا» التى أداها طلاب شعبة علمى رياضة صباح أمس الأول السبت، إلى يوم 4 يوليو لحين انتهاء الطلاب من امتحان جميع فروع مادة الرياضيات، وآخرها الجبر والهندسة الفراغية التى يختتم بها الطلاب امتحاناتهم.

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى بيان لها، عن بدء اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات. وأوضحت الوزارة أن تسجيل اختبارات القدرات سيتم إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت، تيسيراً على الطلاب، وفى إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التى تدعمها الدولة بجميع أجهزتها، وقررت الوزارة الاستمرار فى تقديم هذه الخدمة لهذا العام 2019، وذلك فى الفترة من يوم السبت الموافق 6/7/2019 حتى يوم السبت الموافق 20/7/2019. وأكدت الوزارة أنه سيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها عن طريق خدمة التنسيق الإلكترونى بموقعها www.tansik.egypt.gov.eg.

وأوضحت الوزارة خطوات التسجيل لاختبارات القدرات، بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى، وببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم اختيار نوع القدرات والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذى سوف يتوجه به إلى الكلية، مؤكدة أن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية. وشددت الوزارة على أن الامتحانات تجرى فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يُعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات، حرصاً على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

وأدى طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية أمس امتحانات مادة الجغرافيا للمبصرين فقط. وأكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية لـ«الوطن»: الامتحان جرى وسط حالة من الهدوء والاستقرار دون رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام، وسط التزام تام من الطلاب، ما أسفر عن عدم وجود أى مخالفات.

فيما يخوض طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية امتحان مادة الأحياء اليوم. وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 طالباً وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالباً فى القسم الأدبى، و51887 طالباً فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالباً بمعهد العلوم الإسلامية.