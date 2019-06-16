اندلع حريق مروع في شونة أقماح بمركز أبوتيج التابع لمحافظة أسيوط، اليوم، وجرت السيطرة على الحريق وإخماده بعدما أتلفت النيران جميع الأقماح الموجودة دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد بورود بلاغ من الأهالى باندلاع حريق بشونة أقماح، والتهام النيران لمحتوات الشونة من محصول دون معرفة الأسباب.

انتقلت قوة من الشرطة وسيارة المطافئ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية، وأسفر الحريق عن تلف واحتراق الأقماح الموجودة بالشونة دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

حُرر محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية، والتحري لمعرفة ملابسات الحادث ووجود شبهة جنائية من عدمه.