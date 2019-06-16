قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن مؤسسات الدولة ستُدار من العاصمة الإدارية الجديدة منتصف 2020، حيث إن هذا يُعد هدف قومي للدولة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُتابع العمل في العاصمة الجديدة بصفة مستمرة.

وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على قناة "الحدث اليوم"، أن السيسي يحرص على زيارة المشروعات التي تُقام في العاصمة الجديدة للوقوف على العمل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن العمل في الحي الحكومي متواصل ليل نهار.

وأوضح المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن مساحة الحي الحكومي بالعاصمة يبلغ 660 فدانا، ويضم34 مبنى للوزارات، إضافة لمبنى رئاسة الوزراء، ومبنى البرلمان الجديد، مضيفًا :" نفذنا 50٪ من الأعمال به، وسيتم تسليمه منتصف العام المقبل".