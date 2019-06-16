محمود مسلم: التركيز على "المعالجة الصحفية" ضرورة.. و"كل اللي ملوش شغلانة سمى نفسه خبير"

شارك الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن" في تحكيم مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة بكلية الآداب جامعة حلوان، والتي تمثلت في "مجلة زوتوبيا" وهي مجلة متخصصة في عالم الحيوانات، و"مجلة مرايا" وهي مجلة متخصصة في الشئون السياسية.

وشدد محمود مسلم، على ضرورة التركيز على المعالجة الصحفية للموضوعات، وليس الموضوع ذاته، لأن الصحافة مهنة، منتقدا ظهور ما يسمي بالخبراء: "كل اللي مش شغال شغلانة يسمي نفسه خبير".

وأضاف رئيس تحرير جريدة الوطن، أنه بوصف المصدر، يستطيع القارىء تحديد مدى مصداقية كلامه، وعلق على صور مجلة مرايا، وغياب الفنون الصحفية كـ"الكاريكاتير والمقالات"، فضلاً عن احتوائها على بعض المعلومات المغلوطة.

لجنة التحكيم ضمت كل من، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير مجلة أخبار النجوم، والدكتورة سهير أحمد عميدة الكلية، والدكتورة نائلة عمارة رئيسة قسم الصحافة بالكلية.