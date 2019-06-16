أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم، جولة تفقدية باستاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بحضور رئيس الوزراء ووزير الشباب.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة هدفت للوقوف على كل التجهيزات الخاصة باستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلاً عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة.

وتفقد الرئيس أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع استاد القاهرة، والتي شملت كل مكوناته، بما فيها المنشآت والتجهيزات بالاستاد، فضلاً عن الخدمات والطرق المحيطة به.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد بالجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من قبل منظومة العمل المعنية والجهات المسؤولة عن تطوير المرافق الرياضية والاستادات المستضيفة لبطولة الأمم الأفريقية، موجهاً بمواصلة تلك الجهود الدؤوبة لضمان نجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً، وبما يعكس الوجه الحضاري المشرف لمصر، وقدرتها على تنظيم واستضافة كبرى البطولات الرياضية قارياً وعالمياً.

كما أعرب الرئيس عن ثقته في أن البطولة ستمثل قوة دفع إيجابية للرياضة المصرية بشكلٍ عام على خلفية التطوير والتحديث الذي شمل البنية التحتية الرياضية في عدد من محافظات الجمهورية وفقاً لأحدث المعايير الدولية.