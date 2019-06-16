أعلنت الدكتور بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إجراء المقابلة الخاصة بمرحلة رياض الأطفال، غدا الاثنين، ولمدة يومين بالمدرسة الفندقية غرب مدينة كفر الشيخ، الساعة التاسعة صباحا، للمتقدمين للالتحاق بالمدرسة اليابانية بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا.

وذكرت المديرية، في بيان لها، اليوم، أنه من المقرر عقد المقابلات الخاصة بالصف الأول والثاني الابتدائي، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، على أن تعقد المقابلة للمتخلفين، يوم الأحد المقبل الموافق 23 يونيو الجاري.

كما أعلنت المديرية أنه يمكن للراغبين في التقدم ورقيا لمن يتمكنوا من التقديم إلكترونيا، التوجه بأوراق أطفالهم للمدرسة الفندقية لتقديم المستندات بدءًا من 17 يونيو حتى 23 يونيو الجاري من الساعة الـ12 ظهرا للساعة الثانية ظهرا.