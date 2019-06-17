غضب أزهري بعد سب قناة قطرية للصحابة والخلفاء الراشدين

أثار هجوم زعيم القرآنيين أحمد صبحي منصور على الصحابة عبر قناة العربي المملوكة للدولة قطر عاصفة من الغضب بين الأزهريين.

وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن سب المدعو أحمد صبحي منصور للصحابة والخلفاء الراشدين، أمر مخالف لأبسط قواعد الدين، فالصحابة هم نقلة الوحي القرآني والحديثي والتشكيك أو القدح فيهم يسقط عدالتهم ويشكك في عملية نقل النصوص الدينية وهو دأب أعداء الإسلام منذ القدم.

وأوضح كريم أن "صبحي" مدرس لغة عربية مفصول من الأزهر بعد إنكاره للسنة النبوية، وانضم لجماعة سلفية، ثم عُزل منها، واحتضنه أحدهم وأتاح له نشر سمومه كالطعن في البخاري وأبي هريرة، واستمر في إنكاره للسنة النبوية وتشكيكه في الصحابة، والآن يتزعم جماعة مارقة خارجة عن الإسلام اسمها القرآنيين.

وتابع كريمة أن قطر تسخر إعلامها لتشويه صورة الإسلام وأنه لا بد من وقفة حاسمه معه.

وقال عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن صبحي هذا رجل مشبوه منذ زمن بعيد يحاول التشكيك في الثوابت والتربح من ذلك، ومن اللائق به ألا يكون ظهوره إلا عبر قناة مشبوهة ومتآمرة مثله، وأضاف: "لا أعلم تحديدا ما تريده قطر حليفة إيران بنشر أفكار مثل تلك، فقد وصل اليأس بالجماعة الإرهابية وبقطر إلى حد بعيد، فقد يأسوا من أن يتبعهم أحد، وفشلت كل مؤامراتهم على الدين والأمة، والآن أصبحوا أكثر وضوحا في حقدهم وكراهياتهم للإسلام وأهله، فهل ممن يتعظ ويتوقف عن تأييد أعداء الدين ومحاربيه أو التعاطف معهم؟".