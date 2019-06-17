مارجريت عازر تطالب بإعفاء دور العبادة من فواتير الكهرباء: "عبء كبير "

ناشدت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بإعفاء دور العبادة مساجد أو كنائس من دفع فواتير الكهرباء.

وقالت إن تلك الفواتير عبء كبير على الدور، كونها لا تملك أي موارد مالية سوى التبرعات البسيطة من بعض المواطنين.

وأوضحت "عازر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنها تلقت شكاوى عديدة من بعض المواطنين بخصوص فواتير الكهرباء الخاصة بدور العبادة، وعدم قدرة هذه الدور على سدادها، مؤكدة أن دور العبادة في احتياج شديد للإعانة.

وأضافت أن بعض دور العبادة سواء الكنائس أو المساجد تقوم بمساعد الأسر الفقيرة في القرى، وبالعديد من الأنشطة مثل الدروس الخصوصية أو عمل حدات صحية لعلاج الفقراء، وبهذا تّستحق هذه الدور الدعم وليس تّحملها فواتير الكهرباء.