قالت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب، إن غالبية المواطنين الذين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أمس السبت، في اليوم الأول داخل مصر، كان من قبيل إظهار حبهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكمظاهرة حب له.

وأضافت "عارز"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المشهد"، الذي يُعرض على شاشة "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن التعديلات الدستورية ستغير ثقافة المجتمع تجاه المرأة المصرية، مؤكدة أن مشاركة البسطاء في الاستفتاء تختلف عن أسباب المثقفين.

وتابعت: "البسطاء حاطين السيسي المنقذ، واللي هيحقق آمالهم وآمال أبنائهم، الشباب يشعرون بتواجد حقيقي وأن المستقبل ملكهم، لأن الفرق كبير بين كلمات فضفاضة وأن تسمع من الشباب كما يفعل الرئيس".

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل (السبت)، وتستمر عملية التصويت لـ3 أيام.

ويواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي اليوم.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ368، والفرعية بـ13 ألفا و919.