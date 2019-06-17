شيما تظهر بـ"مكياج كامل" بعد خروجها من القسم.. ووالدتها تنتظرها في سيارة شقيق منى

ظهرت الفنانة شيما الحاج المتهمة في القضية المعروف باسم "الفيديوهات الإباحية" بـ"مكياج كامل" أثناء خروجها من قسم شرطة مدينة نصر أول تنفيذا لقرار إخلاء سبيلها الصادر من قاضي المعارضات على ذمة التحقيقات في القضية.

وكانت "شيما" وصلت بصحبة الفنانة منى فاروق المتهمة الثانية إلى ديوان القسم، بعد 48 ساعة من قرار إخلاء سبيلهما، حيث ظهرت شيما لأول مرة منذ القبض عليها بـ"مكياج كامل".

ورافقت والدة شيما ابنتها طوال اليوم، منذ ترحيلها من السجن إلى القسم، وجلست تنتظرها داخل سيارة شقيق منى، الذي قام بتوصيلها إلى المنزل عقب مغادرة الفنانتين قسم الشرطة.

كانت محكمة جنايات القاهرة "غرفة مشورة"، قررت إخلاء سبيل الفنانتين على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي بتدابير احترازية بعد أن قبلت المحكمة استئناف المتهمتين على قرار حبسهما 45 يومًا، في جلسة الخميس الماضي.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت رصد فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فجرى رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما.