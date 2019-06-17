أستاذ إعلام: تجربة "Watch it" حماية للتراث التليفزيوني وحقوق المنتجين

أشاد الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، بتجربة تطبيق " Watch it" للمحتوى الإعلامي الرقمي، موضحًا أن التطبيق استنساخ مصري لشبكة نتفليكس الأمريكية، وفكرة جيدة للغاية على الإطلاق كونها تحمي التراث بالتليفزيون المصري، وحقوق المنتجين أيضًا.

وأضاف "علم الدين"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، على قناة "ON E"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه دون تطبيق هذه الفكرة سيهرب المُعلن من الدراما المصرية، حيث إن الجمهور أصبحوا يشاهدون الحلقات التليفزيونية على الإنترنت دون إعلانات، والحل يكمن في توفر منصة ترى عليها الناس هذه الأعمال دون إعلانات، وتدفع اشتراك.

وأوضح أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن هذه الفكرة مُثيرة وجيدة للغاية، حيث إنه للمرة الأولى نطبق "الدفع مقابل المشاهدة" بعد أن تعود المشاهد على أن المواد الترفيهية بالتليفزيون والفضائيات تقدم من غير مقابل، فأصبح "الدفع مقابل المشاهدة" فلسفه جديدة على المجتمع المصري.