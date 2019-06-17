اعتبر الباحث في الشأن الليبي محمد فتحي الشريف، أن المبادرة التي أطلقها رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق في طرابلس، فايز السراج، دعوة صريحة لإطالة أمد الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أظهر انحيازه للسراج، على حساب الشعب الليبي، وتخليه عن الحياد.

وقال الشريف، لـ"الوطن"، إن السراج أطلق هذه المبادرة ليغازل الأمم المتحدة بشكل مفضوح، بهدف تضليل الرأي العام.

وأضاف الباحث في الشأن الليبي، أن هناك سيناريوهات معدة مسبقا، أحدهما كان إطلاق هذه المبادرة خاصة بعد تضييق الجيش الخناق إذ كان قاب قوسين أو أدنى من دخول العاصمة طرابلس.

وتابع أن خطاب السراج، احتوى على تناقضات وأخطاء، والهدف منها التسويق لغسان سلامة.