لقي عامل ونجله مصرعهما، إثر انقلاب جرار زراعي داخل ترعة بدائرة مركز جهينة بسوهاج، وتم انتشال الجثتين ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد ورود بلاغ بإنقلاب جرار زراعي ومتوفيان بترعة الشريفة بناحية نجع عقبة بن عامر دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهري، وتبين أنه حال قيادة "جمال. خ. م"، 55 عاما، مزارع، وبصحبته نجله "محمد" 16 عاما، طالب ويقيمان بذات الناحية جرار زراعي "دون لوحات معدنية" اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابه بالترعة المشار إليها ووفاتهما.

جرى انتشال الجثتين بمعرفة قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى الحميات بجهينه، ورد تقرير مفتش الصحة، يتضمن بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثتين.