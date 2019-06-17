ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالا تبلغ شدته 5.2 درجة وقع في شمال شرق جزيرة هونشو اليابانية.

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أي أضرار أو خسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي قالت الوكالة، إنه وقع في محافظة ابراكي وعلى عمق 27 كيلومترا، وكان مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات تسونامي قد أعلن أمس الأحد أن زلزالا بقوة 7.4 درجة وقع في جزر كيرماديك في جنوب المحيط الهادي، وفقا لـ"سبوتنيك".

وذكر المركز على موقعه على الإنترنت من أنه بناء على البيانات المتاحة لا يوجد خطر لحدوث موجات مد عملاقة في هاواي، وذكرت وزارة الدفاع المدني وإدارة الطوارئ بنيوزيلندا على تويتر أن نيوزيلندا لا تواجه خطر حدوث موجات مد عملاقة عقب الزلزال.