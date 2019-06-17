دعا الإعلامي عمرو أديب، المصريين إلى القيام بوقفات احتجاجية أمام صالة كريسترز الإنجليزية للمزادات، بسبب بيع تمثال حجري لرأس توت عنخ آمون.

واستنكر أديب خلال تقديمه حلقة الأحد من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، بيع التاريخ المصري داخل غرف المزادات المكيفة، مشددًا على أن التاريخ المصري ليس للبيع مطلقًا ولا يصح بيعه في مزاد واصفًا ما يحدث بأنه "فضيحة تاريخية".

وطالب أديب بتحرك السفارة المصرية ببريطانيا، وبتنظيم المصريين لوقفات احتجاجية أمام صالة المزادات: "أرجو إننا نعمل وقفة احتجاجية أمام صالة المزادات في لندن ونقولهم أنتم تبيعون آثار مهربة".