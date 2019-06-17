هنا في القليوبية تعد ملتقيات التوظيف التي تنظمها الجهات المختلفة بالقليوبية ملذا للشباب والفتيات بحثا عن وظيفة مناسبة او مؤقته في ظل الظروف المعيشية الصعبة

وعند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي "22:00 توقيت جرينيتش"، أعلن وزير الطاقة الأرجنتيني، غوستافو لوبيتيغي، إعادة التيار الكهربائي إلى 77% من المشتركين، فيما أفادت شركة الكهرباء الرسمية في الأوروجواي المجاورة أن التيار الكهربائي عاد إلى ما لا يقل عن 88% من مناطق البلاد.

وبحسب "سكاي نيوز"، أثّر الانقطاع، الذي حدث عند السابعة صباحا في باراجواي أيضا، التي أعلنت انقطاع في التيار الكهربائي لمدد قصيرة في بعض المناطق.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها انقطاع شامل للكهرباء في الأرجنتين، التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، وكذلك في الأوروجواي ذات الـ3.4 مليون نسمة.

وقال لوبيتيغي خلال مؤتمر صحفي: "هذه أعطال تحدث بالرغم من اليقظة التامة، الأمر المثير للدهشة هو سلسلة الأحداث التي وقعت وتسببت بالانقطاع الكامل"، مشيرا إلى أن الانقطاع حدث "بشكل آلي لحماية الشبكة"، وأضاف "لا يوجد لدينا معلومات أكثر الآن حول ما حدث، نحن لا نستبعد أي احتمال، لكن هجوما إلكترونيا ليس من ضمن البدائل التي يتم درسها".

وأوضحت هيئة الطاقة في الأرجنتين أن "نظام الربط الداخلي" انهار" تماما، ما أدى إلى" انقطاع كبير في الطاقة الكهربائية" لم تتمكن مولداتها من تعويضه، وفي وقت سابق، عادت الكهرباء إلى بعض مرافق بيونس آيرس، لكن المترو والقطارات كانت لا تزال متوقفة، والمستشفيات العامة والعيادات الخاصة تعمل على المولدات.

وبمناسبة الإحتفال بعيد الأب في الأرجنتين كانت بعض المطاعم تتوقع العديد من الزبائن، وقال لوسيانو فيريرا وهو صاحب مطعم شهير في حي بويدو في بيونس آيرس لفرانس برس "هذا قضى علينا"، وتشارك المواطنون النصائح على واتساب بشأن كيفية الاستعداد لفترات انقطاع طويلة، وتهافت السكان على المحال التجارية لشراء وتخزين مياه الشرب، وقال إدواردو غرالاتو لفرانس برس "لحسن الحظ، كان لدينا دلوان في الفناء مليئان بمياه الأمطار لقد عدنا إلى العصر الحجري".

وترتبط الأرجنتين والأوروجواي بشبكة كهرباء واحدة مستمدة من سد سالتو غراندي المملوك للدولتين الواقع على بعد 450 كلم شمال العاصمة الأرجنتينية.