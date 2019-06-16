أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الفيوم، أن مياه الشرب عادت إلى قرى مراكز "الفيوم، إطسا، أبشواي، يوسف الصديق، وسنورس"، بعد قطعها بسبب عدم انتظام التيار الكهربائي بالمرحلة الثانية داخل محطة العزب الجديدة.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، مساء اليوم، إن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في انقطاع مياه الشرب عن قرى "زواية الكرادسة، بني صالح، تلات، دسيا، مناشي الخطيب، الزملوطي، العدوة، والعامرية" بمركز الفيوم، ومدينة إطسا، وقرى قصر الباسل، وتطون، وقلمشاه، وعزبة قلمشاه، التابعة لمركز إطسا، ومركز ومدينة أبشواي بأكمله ما عدا العجمين والناصرية، ومركز ومدينة يوسف الصديق، ما عدا الحامولي والريان والنزلة، ومدينة سنورس بأكملها، وقرى أبهيت الحجر، ونقاليفة، وترسا، وفيدمين، والسيلين، والكعابي القديمة والجديدة بمركز ومدينة سنورس.

وأكدت الشركة، في بيانها، تشغيل المحطة بعد استقرار التيار الكهربائي، لإعادة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتأثرة تدريجيا.