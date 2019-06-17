واحدة من فنانات الزمن الجميل، اشتهرت حينما تقدم بها العمر في أداء أدوار الأم الشعبية وارتبط الجمهور بصدق موهبتها وآداءها.

ولدت الفنانة كوثر رمزي في مثل هذا اليوم 17 يونيو عام 1931، وبدأت حياتها الفنية في الإذاعة المصرية ومن ثم بدأت تؤدي الأدوار الصغيرة في السينما والمسرح والدراما التليفزيونية، وتعاونت خلال مسيرتها مع كبار المخرجين ونجوم الصف الأول في السينما والمسرح.

في عام 1956 أتيح لها المشاركة في فيلم "نداء الحب" أمام زهرة العلا وحسين رياض، وجسدت شخصية "إلهام" خلال أحداث الفيلم وهو دور كان أقرب للبطولة ولكن لم يحالفها الحظ للشهرة.

ومن العلامات المضيئة في مسيرة الفنانة كوثر رمزي مشاركتها للزعيم عادل إمام في عدد من الأعمال الفنية تنوعت ما بين السينما والدراما التليفزيونية والمسرح.

كانت أول الأعمال التي جمعت كوثر رمزي والفنان عادل إمام مسلسل "أحلام الفتى الطائر" في عام 1978 من تأليف وحيد حامد وإخراج محمد فاضل، ثم في عام 1989 كان أول عمل سينمائي يجمعهما في فيلم "المولد" للمؤلف محمد جلال عبد القوي ومن إخراج سمير سيف، وجسدت خلال أحداث الفيلم زوجة الفنان عبدالله فرغلي الذي جسد شخصية "علي الأعرج".

عام 1994 كان التعاون الأول الذي جمع كوثر رمزي وعادل إمام في مسرحية "الزعيم" وجسدت شخصية "سفيرة دولة كوناكان" بشكل كوميدي ساخر حقق شهرة ونجاحا كبيرا حينما عرضت المسرحية على القنوات التليفزيونية، وكانت المسرحية من تأليف فاروق صبري وإخراج شريف عرفة.

منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي زادت مشاركات كوثر رمزي أمام الفنان عادل إمام في السينما، ففي عام 1995 شاركت في فيلم "طيور الظلام" وجسدت شخصية والدة عادل إمام خلال أحداث الفيلم، وبنفس العام شاركت في فيلم "بخيت وعديلة" بجزئيه وجسدت خلال أحداثه شخصية زوجة والد "عديلة" التي جسدتها الفنانة شيرين.

وفي عام 1999 شاركت بفيلم "الواد محروس بتاع الوزير" وجسدت خلال أحداثه شخصية "زينات" وكان آخر تعاون بينها وبين الزعيم عادل إمام في فيلم "أمير الظلام" عام 2002.

قدمت الفنانة كوثر رمزي، خلال مسيرتها ما يقارب الثلاثمائة عمل فني، قبل أن ترحل عن عالمنا في 1 سبتمبر عام 2018 عن عمر ناهز السابعة والثمانين عامًا.