أخبار ماتفوتكش| السيسي: مصر تدعم الإمارات وليبيا في مواجهة التحديات 

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

السيسي: مصر تدعم الإمارات وليبيا في مواجهة التحديات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضامن مصر ودعمها للإمارات، في مواجهة مختلف التحديات. وأضاف الرئيس السيسي، خلال استقباله وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، أن مصر تتابع باهتمام بالغ، التطورات التي تشهدها منطقة الخليج العربي، حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية، وأشار إلى أنه جرى التوافق على دعم جهود مكافحة الإرهاب، الذي يهدد أمن واستقرار ليبيا.

السيسي يتفقد استاد القاهرة الدولي استعدادا لكأس أمم أفريقيا

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الأحد، جولة تفقدية باستاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 21 يونيو الجاري، بحضور رئيس الوزراء، ووزير الشباب، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة هدفت للوقوف على كل التجهيزات الخاصة باستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلاً عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة.

مبعوث ترامب يلمح لتأجيل إعلان "خطة السلام" في الشرق الأوسط

ألمح مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، الأحد، إلى احتمال إرجاء الكشف عن خطة السلام التي يعدها البيت الأبيض للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مرة جديدة إلى مطلع نوفمبر.

أول ظهور للبشير منذ الإطاحة بحكمه

عرضت قناة "سكاي نيوز عربية"، الصور الأولى لاقتياد الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد، وظهر البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية "الجلباب الأبيض والعمامة".

الأحد المقبل.. صرف رواتب يونيو لـ6 ملايين موظف حكومي

تبدأ وزارة المالية، صرف رواتب 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، لشهر يونيو الجاري اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 23 يونيو الجاري، وتمتد فترة صرف المرتبات الشهرية عن الشهر الجاري إلى 28 يونيو 2019، وذلك بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام 2018 - 2019، وحلول عدد من الإجازات الرسمية.

عمرو أديب يطالب بوقفة أمام صالة مزادات كريسترز بسبب "توت عنخ آمون"

دعا الإعلامي عمرو أديب، المصريين إلى القيام بوقفات احتجاجية أمام صالة كريسترز الإنجليزية للمزادات، بسبب بيع تمثال حجري لرأس توت عنخ آمون، واستنكر أديب خلال تقديمه حلقة الأحد من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، بيع التاريخ المصري داخل غرف المزادات المكيفة، مشددًا على أن التاريخ المصري ليس للبيع مطلقًا ولا يصح بيعه في مزاد واصفًا ما يحدث بأنه "فضيحة تاريخية".

أصيب بالاكتئاب.. طبيب ينتحر من الطابق الـ11 حزنا على مرض والده بالسرطان

انتحر طبيب أسنان في الإسكندرية، يبلغ من العمر 35 عامًا، مساء أمس، بإلقاء نفسه من الطابق الحادي عشر بمنزله، الكائن في شارع جلال حماد، بمنطقة سيدي بشر، بعدما ساءت حالة النفسية نظرًا لإصابة والده بمرض السرطان، تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بالطريق العام أمام أحد العقارات، بشارع جلال حماد، بمنطقة سيدي بشر، دائرة القسم.

حالة الطقس اليوم الإثنين 17-6-2019 في مصر والعواصم العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، ليسود اليوم طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

عمرو مصطفى يعلن اعتزال التلحين: بداية جديدة

أعلن الفنان عمرو مصطفى اعتزاله التلحين، بعد نحو 20 عامًا في الفن، موضحا أنّه ينوي التركيز في الغناء فقط خلال الفترة المقبلة، ودوّن عمرو عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "20 سنة تلحين، النهارده هكون تميت 20 سنة كملحن، ذكرى أول أغنية خليك فاكرني، البداية كانت خليك فاكرني، والنهاية كانت طبعا قادرين نعملها، مستقبل جديد في الغناء فقط".

الكاف يعلن سفراء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن قائمة سفراء النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019 والتي تنطلق يوم 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو 2019، وتضم قائمة سفراء البطولة القارية، المصري محمود الخطيب والجزائري رابح ماجر، والكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري يايا توريه، وزميله الإيفواري دروجبا، والسنغالي الحاج ضيوف، والنيجيري نوانكو كانو.