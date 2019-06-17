يحدث اليوم| استكمال محاكمة المتهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي 

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الاثنين 17 يونيو، في مصر على النحو التالي:

استكمال محاكمة المتهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي

تستكمل محكمة جنايات الجيزة محاكمة 15 متهما لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.

طلاب الثانوية العام يؤدون امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي

يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي في التاسعة صباحا فى مواد ( الأحياء لشعبة العلوم والرياضيات التطبيقية " الديناميكا " لشعبة الرياضيات والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية).

استكمال محاكمة وزير الزراعة الأسبق

تستكمل محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال لاتهامه بالكسب غير المشروع.

المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة إقليمية

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة إقليمية تحت عنوان "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في المساعدة القانونية والشكاوى" بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية.

لجنة "التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة" بمجلس النوابتعقد اجتماعا

تعقد لجنة "التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة" بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة مشروع قانون دعم المرأة المصرية، بالاشتراك مع لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعة، وتم توجيه الدعوة لوزراء العدل والتضامن الاجتماعى والمالية بالإضافة إلى ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة.

البرلمان العربي يعقد ندوة

يعقد البرلمان العربي ندوة تحت عنوان "نحو بناء استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي" ، يستعرض خلالها رئيس البرلمان العربي المستجدات الخطيرة التي تستدعي وجود استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي وضرورة مواجهة المطامع الاستعمارية والمشاريع العدوانية والتهديدات الإقليمية بإستراتيجية عربية.

انطلاق المنتدى الثاني لرواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة

ينطلق المنتدى الثاني لرواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة تحت شعار نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بالاستثمار في الشباب ينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون مع إدارة منظمات المجتمع المحلي بقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، وذلك بمقر الامانة العامة للجامعة العربية.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تعقد اجتماعا

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اجتماعا لاستكمال نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "حماية البيانات الشخصية".

حفل الموسيقار هشام خرما على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية

يقدم الموسيقار هشام خرما مزيجا من الألحان المتميزة التي تحمل رؤية عصرية متطورة وتجمع الآلات الشرقية بالغربية خلال حفله الذي يقام في الثامنة مساء ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي على المسرح المكشوف.

مركز تحديث الصناعة وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات ينظم ورشة عمل

ينظم مركز تحديث الصناعة وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، والمجلس التصديرى للأثاث ورشة عمل بعنوان "التصميم والصناعة".

انطلاق معرض الحرف التراثية "تراثيات 5"

ينطلق معرض الحرف التراثية "تراثيات 5" في الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر المجلس الثقافي البريطاني بالعجوزة.

مناقشة المجموعة القصصية "إعادة تدوير" بورشة الزيتون الأدبية

تناقش ورشة الزيتون الأدبية في السابعة مساء المجموعة القصصية "إعادة تدوير"، للقاصة والروائية الدكتورة دينا عبد السلام، ويشارك في المناقشة الناقد والروائي جمال مقار، والناقد أسامة حداد، والروائي الدكتور محمد إبراهيم طه، والروائي والسيناريست عمرو صلاح، وتدير الندوة الكاتبة سمية التركي.

جامعة المنيا تحتفل بعيد العلم والوفاء الثامن

تحتفل جامعة المنيا بعيد العلم والوفاء الثامن وذلك لتكريم علمائها وباحثيها من المتميزين، وتشجيعًا لهم على مواصلة عطائهم كي يسهموا في تحقيق النهضة في مسيرة التنمية والبناء بمصر.

المجلس الأعلى للثقافة يقيم ندوة

يُقيم المجلس الأعلى للثقافة، الساعة الخامسة مساء ندوة بعنوان "مسابقة تحدى القراءة ودور قطاع النشر".

حفل فرقة المنصورة للموسيقى العربية بمركز شباب قرية "جزية القباب"

يستضيف مركز الشباب بقرية جزية القباب التابعة لمركز دكرنس في الرابعة عصرا فرقة المنصورة للموسيقى العربية ، حيث تقدم بعض عروضها.

إقامة ورش رسم وتلوين في عدد من بيوت الثقافة والمكتبات الثقافية بالدقهلية

يقيم عدد من بيوت الثقافة والمكتبات الثقافية بالدقهلية في الحادية عشرة صباحا ورش رسم وتلوين ، حيث تقام في كل من مدن (المنزلة وأجا وبنى عبيد والسنبلاوين وقرى أويش الحجر ودماص وأتميدة وبسنديلة وشبرا سندى والجوابر والعيادية واللاوندى ورأس الخليج )

المكتبة الثقافية بمدينة تمي الأمديد تعقد ندوة

تعقد المكتبة الثقافية بمدينة تمي الأمديد ندوة بعنوان(جلاء الإنجليز عن مصر) بمقر المكتبة وذلك في العاشرة صباحا.