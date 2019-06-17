أعلنت صحيفة "صنداي التايمز" البريطانية اليوم، أنّ الحكومة البريطانية بصدد إرسال قوات من مشاة البحرية الملكية إلى الخليج لحماية سفنها الحربية والتجارية بالمنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أنّ 100 من مشاة البحرية من الوحدة "42 كوماندوز"، المتمركزة قرب مدينة بليموث الساحلية يشكلون قوة تدخل سريع تحت مسمى "مجموعة المهام الخاصة 19".

وتجري السفن التابعة لها دوريات في المنطقة من القاعدة البحرية البريطانية الجديدة في البحرين، ويعملون من سفينة "كارديجان باي" المساعدة التابعة للأسطول الملكي، ويستخدمون الزوارق السريعة والمروحيات لحماية السفن البحرية الحربية والتجارية البريطانية، وذلك حسب ما نقلت عنها "روسيا اليوم".