أعرب طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي رياضة، عن قلقهم الشديد من قلة الوقت المحدد للإجابة على أسئلة امتحان الديناميكا، لافتين إلى أنّ مواد الرياضة بحاجة إلى تفكير وتركيز عميق.

وقال الطالب يوسف أحمد شعبة "علمي رياضة"، ويؤدي امتحانه بمدرسة الخديوي إسماعيل الثانوية العسكرية للبنين بسعد زغلول: "خايف الامتحان يكون طويل والوقت قليل زي ما حصل في امتحان الاستاتيكا"، لافتا إلى أنّه لا يوجد وقت لمراجعة أسئلة وإجابات الامتحان بشكل جيد.

وأضاف يوسف، أنّ مواد الرياضة من أهم المواد لطلاب الشعبة، متمنيا مراعاة عنصر الوقت من قبل لجنة وضع أسئلة الامتحان.

يذكر أنّ طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي يؤدون اليوم امتحان الفلسفة والمنطق، ويؤدي طلاب العلمي امتحان الأحياء، وطلاب العلمي رياضة امتحان الديناميكا، وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى 4 يوليو.