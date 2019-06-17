سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 17 يونيو في عدد من البنوم العاملة، ورصدت "الوطن" متوسط سعر الصرف على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

كما سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 16.68 جنيه للشراء و16.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجل سعر الدولار في بنك عودة اليوم 16.71 جنيه للشراء و16.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 16.71 جنيه للشراء و16.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 16.67 جنيه للشراء و16.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

سجل سعر الدولار في بنك بلوم اليوم 16.70 جنيه للشراء و16.80 جنيه للبيع.