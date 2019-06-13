تنشر "الوطن" سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك الخاصة والحكومية، اليوم الخميس 13 يونيو 2019، كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني نحو 16.68 جنيه للشراء و16.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.68 جنيه للشراء و16.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 16.68 جنيه للشراء و16.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 16.67 جنيه للشراء و16.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

وسجل سعر الدولار في بنك بلوم اليوم 16.70 جنيه للشراء و16.80 جنيه للبيع.