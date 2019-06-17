تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلتي الخطوط السعودية رقم 338 المتجهة إلى الدمام الأخرى رقم 413 المتجهة إلى مدينة الرياض، تأخر إقلاعهما لأكثر من ساعة بسبب ظروف تشغيل الرحلات.

وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط الأثيوبية رقم 453 المتجهة إلى أديس أبابا، تأخرت لأكثر من ساعة، وأيضا رحلة شركة طيران نسما رقم 170 المتجهة إلى مدينة جدة السعودية، بسبب أعمال الصيانة على الرحلات.

وأكدت المصادر، أن حركة إقلاع وهبوط الطائرات تسير بصورة طبيعية دون أي تأخيرات أو مؤثرات خارجية وفقا لجداول التشغيل.