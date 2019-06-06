تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والصيانة

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية، إن رحلة طيران نسمة رقم 170 المتجهة إلى جدة، تأخرت أكثر من ساعة، وتأخرت رحلة فلاي ناس رقم 871 المتجهة إلى مدينة أبها، بينما تأخرت رحلة طيران المصرية العالمية للطيران رقم 510 المتجهة إلى الكويت، ورحلة طيران إير لوجيك رقم 8291 المتجهة إلى فرانكفورت.

وأكدت المصادر، أن حركة إقلاع وهبوط الطائرات تسير بصورة طبيعية دون أي تأخيرات أو مؤثرات خارجية وفقا لجداول التشغيل.