تستعد جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لإطلاق برنامج مكثف للأنشطة الطلابية خلال العطلة الصيفية 2019، الذي يبدأ في الأسبوع الأخير من يونيو الجاري.

وصرح الدكتور محمد الخشت، أنه يستهدف بهذه الانشطة تطوير طرق التفكير وتحرير الوجدان عند الطلاب. وقد بدأنا هذه الانشطة الصيفية بتجهيز الملاعب ومعسكر "قادة المستقبل"، وأماكن إقامة الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية خلال فعاليات الأنشطة، معلنة عن برنامج الأنشطة الطلابية الذي يستهدف بناء العقل، وتنظيم أحد المعسكرات المهمة تحت عنوان "تطوير العقل المصري" النسخة الثالثة.

تستطيع التعرف على خريطة الأنشطة الصيفية بجامعة القاهرة من خلال الـ10 معلومات الآتية:

1- تنظيم مسابقة لأحسن عشرة مقالات فى التفكير العقلاني النقدي.

2- تنظيم ندوات لكبار الكتاب والمفكرين.

3- تنظيم مسابقات رياضية وفتح الملاعب الرياضية أمام الطلاب فى الفترة الصيفية لمزاولة الأنشطة الرياضية المختلفة والتدريب.

4- فتح حمامات السباحة للطلاب .

5- إقامة معسكرات شاطئية بمرسى مطروح على أفواج للطلبة والطالبات.

6- تنظيم ورش عمل لتنمية مهارات الطلاب في الحرف والمشروعات الصغيرة.

7- الاشتراك في نادي العلوم ودعم انشطة الابتكارات العلمية.

8- معسكر "قادة المستقبل" في نسخته الثالثة الذي يقام هذا العام، تحت عنوان "تطوير العقل المصري .. فتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال".

9- معسكر قادة المستقبل يتضمن 6 أفواج ويستوعب كل فوج 100 طالب وطالبة بغرض تخريج 600 قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق تفكير زملائهم من الطلاب من الفكر الاتكالي إلى الفكر العلمي والواقعي الذي يأخذ بالمنهج العلمي في التفكير وحل المشكلات.

10- فتح قاعة المصريين بالمدينة الجامعية لمشاهدة مباريات بطولة الأمم الأفريقية مجانا للطلاب.