"الكونغ فو" تلك الرياضة القتالية التي يميز بها المصريون الصين لأنها بلد المنشأ، ليتسغل المركز الثقافي الصيني بالقاهرة تلك المعرفة البسيطة ليوطدها من خلال فعاليات الأسبوع السياحي الصيني لسنة 2019 تحت عنوان "رحلة الكونغ فو" بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي.

وأعلن المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنَّه برعاية وزراة الثقافة والسياحة الصينية يتعاون المركز الثقافى الصيني بالقاهرة مع متحف الفن الإسلامي في إقامة فعاليات الأسبوع السياحي الصيني لسنة 2019 "رحلة الكونغ فو"، وذلك في السادسة والنصف من مساء يوم 22 يونيو المقبل.

تتضمن الفعاليات 8 عناصر أساسية، أولها إقامة معرض صور السياحة في خنان "مسقط رأس الكونغ فو"، ومعرض الآثار الصينية بمتحف الفن الإسلامي، والترويج السياحي، وشرح لمقاطعة خنان وإجابة الاستفسارات السياحية، وعرض للأزياء الصينية الفلكلورية وتجربة ارتدائها، عرض ووشو ورقص صيني، وتذوق المقبلات الصينية اللذيذة، ومعرض الخط الصيني وتجربة تعلم الكتابة بالخطوط الصينية، وتوزيع الهدايا التذكارية.

الدخول للفعالية مجاني ويوجد كذلك شرح للفعاليات باللغتين العربية والإنجليزية.