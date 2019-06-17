أعلن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عن قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة "ذكور وإناث"، من الحاصلين على الثانوية العامة "علمي علوم" أو الأزهرية "علمي" خريجي العام الدراسي "2017 - 2018" و"2018 - 2019" وذلك في المعهد الصحي ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي إناث بأحمد جلال.

وتستعرض "الوطن" الشروط الواجب توافرها في المتقدمين على النحو التالي:

1- ألا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة "علمي علوم" أو الأزهرية "علمي" عن نسبة 60%، وألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن 70%.

2- ألا يقل السن عن 17 عامًا ولا يزيد على 21 عامًا في الأول من أكتوبر 2019.

3- أن يكون (الطالب / الطالبة) مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس.

4- أن يكون حسن السير والسلوك.

5- أن يكون غير متزوج/ متزوجة، ولم يسبق له/ لها الزواج ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح والحصول على ترخيص مزاولة المهنة

6- أن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول (طبية - نفسية – لياقة بدنية - كشف هيئة - التحاليل الطبية – لغة إنجليزية).

7- موافقة ولي الأمر على الالتحاق بالقوات المسلحة.

8- ألا يكون سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمته بالرفت منها.

9- يحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيًا من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية.

10- لا يحق للفرد المتقدم الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي التي تمنح درجة بكالوريوس التمريض.

تفاصيل الدراسة بالمعهد

- مدة الدراسة سنتان دراسيتان للحصول على الدبلوم الصحي، ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع في القوات المسلحة، يتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات الأخرى.

- تعتبر مناهج الدراسة بالمعهد الصحي للقوات المسلحة هي ذات مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالي.

- يتم إيفاد المتطوع/ المتطوعة في بعثات داخل وخارج الجمهورية، للتخصص في أفرع التمريض المختلفة.

- يحصل المتطوع على الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

أماكن سحب ملفات القبول للتقديم بالمعهد الصحي

- المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

- المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبري القبة.

- المعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال بمنطقه الهايكستب.

- المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادي (بنطاق المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي).

- المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمركز الطبي العالمي.

- المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالإسكندرية (بنطاق مستشفى مصطفى كامل العسكري).

- المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج (بجوار مستشفى سوهاج العسكري).

على أن تُسحب ملفات القبول من الأماكن السابقة اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، حتى 15 أغسطس 2019، وآخر موعد لتقديم الملفات 24 أغسطس 2019، ويجرىتقديم الملفات بالمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبري القبة (لاستلام ملفات الذكور)، والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادي (لاستلام ملفات الإناث).