قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس مجلس أمناء مؤسسات مصر الخير، إنّ الحملة الوطنية لإزالة وصمة المرض النفسي، يجب أنّ تغيّر الثقافة السائدة بعدم الاعتماد على الطب والعلاج، وتستمر حتى تتحول الثقافة العامة لثقافة واعية لا تستجيب للخرافة وتستجيب للعلم وتعامل المريض النفسي أنّه أكثر إنسانية من غيره.

وأكد جمعة أنّ الكثير من الحالات التي تدّعي إصابتها بالمس الجني وتصل لـ99.9% يكون الدجال فيها هو المدعي، ولا يجب أنّ نستخدم الجن في الفساد في الأرض، وما نعالجه الآن هو نوع من أنواع الخرافة، التي هي فساد في الأرض وفساد للإنسان وتدمير للإنسان وللعلم.

وأضاف جمعة خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للحملة الوطنية لإزالة وصمة المرض النفس، أنّ الجن كائن موجود، والكائنات الموجودة أكثر مما نعرفها بكثير، وتحميل قضايا المرض النفسي للجن خرافة، متابعا: "الخلط غير المبرر الذي هو قائم من غير دليل بين الحقائق الدينية وبين عمارة الأرض التي دعا بها الدين، وأمرنا ألا نتحدث بخرافة، ويجب أنّ نبني تصرفاتنا وخطواتنا على العلم وليس على الجهل، والخرافة".