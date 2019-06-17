تقدم فايز بركات عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، اليوم، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن بدء "سماسرة" اختبارات القدرات "كورسات النصب" على الطلاب، بدعوى تأهيلهم بشأن امتحانات القدرات التي تعقدها بعض الكليات.

وقال عضو مجلس النواب إنّ طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم لا يتخلصون من الدروس الخصوصية و"السناتر" حتى يقعوا فريسة لكورسات التأهيل لاختبارات القدرات، والتي تتلقى إقبالًا كثيفًا من خريجي الثانوية لحجز أماكن لهم داخل هذه الكليات تخوفا من تدني المجاميع الخاصة بهم.

ولفت بركات إلى أنّ المراكز بدأت بالفعل من الآن مطاردة الطلاب أمام لجان الامتحانات للدعوة إلى الدورات التدريبية التحضيرية التي تنظمها، مطالبا بالرقابة على هذه المراكز والتي تغالي في أسعار هذه الكورسات، وتوهم الطلاب بأنّها تعتمد على محاضريين دوليين وخبراء بالمجال.