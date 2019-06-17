نظم مركز البحوث والدراسات التجارية في كلية التجارة بجامعة القاهرة، احتفالية تخريج الدفعة الـ11 من برنامج الشهادة المهنية في الإدارة الرياضية الذي تقدمه جامعة القاهرة، بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وضمت الدفعة 62 خريجا من الرياضيين في مصر والسودان والإمارات والسعودية، وأبرز خريجي هذه الدفعة اللاعب الدولي أسامة هوساي كابتن المنتخب السعودي لكرة القدم في كأس العالم الماضي، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وشهد احتفالية تخريج الدفعة، الدكتور محمد حسن عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتور رأفت أحمد علي مدير مركز البحوث والدراسات التجارية بالكلية، والدكتور وائل قرطام المنسق العلمي للبرنامج، والدكتور عمرو محب ممثل CIES بمصر، إلى جانب البروفيسور بيير لافرانشي المنسق الأكاديمي للبرنامج على مستوي العالم، والدكتورة نور الزيني أستاذ الاتصال الرياضي والمحاضر بدبلوم الفيفا، وعدد من الرياضيين والمسؤولين في الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم.

وقال الدكتور محمد حسن عميد كلية التجارة، إنّ البرنامج تنظمه جامعة القاهرة مع الفيفا لإعداد خبراء في مجال الإدارة الرياضية من بين الدارسين المصريين أو العرب، مشيرًا إلى اختيار أفضل 5 بحوث من بين مشروعات البحوث التي تقدم بها الخريجين لتصعيدهم للمشاركة في مسابقات عالمية.