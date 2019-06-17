شهدت كلية التجارة بجامعة طنطا، واقعة مؤسفة بتعدي طالب في الفرقة الأولى على مدرس مساعد، بعد ضبطه متلبسا يغش خلال أداء امتحان مادة حقوق الإنسان.

تلقى الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، إشارة من عميد كلية التجارة، بتعدي "نـ. ع"، طالب بالفرقة الأولى، ويؤدي الامتحان في مدرج 3، بمادة حقوق الإنسان، وهو يحاول الغش على الدكتور "أ. ع" مدرس مساعد بالكلية، وتم التنبيه عليه أكثر من مرة، وقام بتمزيق ورقة الإجابة.

وقام الطالب بالتعدي على مدرس يعمل بالكنترول بالسب والقذف، وحاول التعدي عليه بالضرب، وعندما تدخل أمن الكلية قام بالتعدي على أحدهم، وتم اقتياده خارج اللجنة وتحويله للشؤون القانونية، ومن المقرر أن يتم تحويله عقب ذلك إلى مجلس تأديب الطلاب، حيث أنه تسبب في حدوث حالة من الهرج والفوضى.

وكشف مصدر مسؤول بجامعة طنطا، أن الجامعة على الفور قامت باستدعاء ولي الأمر لإخباره بتفاصيل الواقعة، ويسعى حاليا ولي أمر الطالب من أجل المصالحة وإرضاء عضو هيئة التدريس وأفراد الأمن الإداري.