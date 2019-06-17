جدد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، ورينو موزولييه، رئيس إقليم جنوب بروفونس ألب كوت دازور في فرنسا، اليوم، اتفاقية التعاون التي تم توقيعها عام 2002 بين الإقليم والمحافظة، تأكيدا لاستمرار الرغبة في التعاون بين الجانبين.

وفى إطار اتفاقية التعاون؛ وقع محافظ الإسكندرية ورئيس الإقليم، خطاب نوايا للتعاون بين الطرفين لتنمية العلاقات المؤسسية وتسهيل التبادلات، وتحديد برامج عمل قابلة للتطوير بين الجهات المعنية.

وتشمل أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم والبحث العلمي وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.