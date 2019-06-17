وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على السماح لـ22 مواطنًا بالتجنس بالأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الوقائع المصرية القرار الذي حمل رقم 720 لسنة 2019 وينص على الإذن لـ22 مواطنًا بالتجنس بالأجنبية.