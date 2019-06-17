لقي 3 أشخاص مصرعهم غرقا، اليوم، بينهم أب وابنه وابن شقيقه (عمال)، في بالوعة صرف صحي بقرية "صدقا" بمركز تمي الأمديد في الدقهلية، بينما أصيب الابن الثاني في الحادث نفسه.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تمي الأمديد، بغرق 4 أشخاص في بيارة صرف صحي بقرية صدقا.

وانتقل إلى مكان الحادث قوات الإنقاذ النهري وسيارتي إسعاف، وتمكنوا من انتشال 4 عمال بمساعدة الأهالي ونقله إلى المستشفى.

وقال مصدر طبي بمديرية الصحة بالدقهلية، إن الحادث أسفر عن وفاة عبدالرحمن فهمي كامل 50 عاما، وابنه محمود 27 عاما، بالإضافة إلى ابن شقيقه ويدعى مجدي صلاح فهمي 25 عاما، وجميعهم من أشمون بمحافظة المنوفية.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن الحادث أصيب فيه محمد عبدالرحمن فهمي 20 عاما، بكدمات في فروة الرأس وحالته مستقرة، وجرى نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى تمي الأمديد المركزي.

وأشار إلى أنهم غرقوا في بالوعة تابعة لمياه الشرب والصرف الحي بصدفا، وتم عمل تقارير طبية بجميع الحالات. وقال اللواء خالد إسماعيل محجوب رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد: "تمكنا من انتشال العمال الأربعة بالجهود الذاتية للوحدة المحلية بصدقا، وكانوا جميعا على قيد الحياة حتى وصولهم إلى المستشفى، وحاول الأطباء إسعافهم بالتنفس الصناعي، إلا أن 3 منهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة بينما الرابع تم إنقاذه".

وأضاف محجوب، لـ"الوطن"، أن العمال الأربعة يعملون في المشروع، الذي تنفذه شركة العبد للمقاولات، في صدفا، والذي تم تنفيذه ولم تتسلمه هيئة الصرف الصحي إلى الآن، وتجري حاليا أعمال التطهير للمشروع تمهيدا لتسليمه، ونزل أول الأبناء إلى البالوعة لأعمال التطهير دون أي وسائل أمان لا حبل ولا سلم، وغير موجودة سيارة إسعاف أو إطفاء، وهذا كل المفروض أن يوفره المقاول للعمال وقت التطهير، إلا أنه بمجرد نزوله ووضع رجله على خشب قديم انهار به داخل البيارة، وحاول والده وابن عمه وشقيقه الأصغر إنقاذه إلا أنهم غرقوا معه.

وتابع: "انتقلنا بسرعة إلى المكان وتمكنّا من انتشالهم من داخل البالوعة، وكانوا على قيد الحياة ونقلناهم إلى المستشفى لإسعافهم، إلا أن 3 منهم ماتوا، وننتظر استخراج تصاريح الدفن لتسليم الجثث لذويهم".

بدورها نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية مسؤوليتها عن العمال، وقال مصدر مسؤول بالشركة، إن العمال تابعين لشركة المقاولات المنفذة لمشروع الصرف الصحي بقرية صدقا التابعة لمركز تمي الأمديد، ولم تقم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية باستلام المشروع حتى الآن؛ حيث إن المشروع ما زال في عهدة الشركة المنفذة، وسقط العمال بالبالوعة أثناء قيامهم بأعمال التطهير تمهيدا لتسليم المشروع.

وتحرر المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة، لاستخراج تصاريح الدفن وتسليم الجثث لذويهم.