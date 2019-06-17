أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في محافظات "الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، البحر الأحمر، أسيوط، الأقصر، المنوفية، الغربية، العبور، الشرقية، قنا، بني سويف"، بداية من غدٍ، الثلاثاء، وحتى الخميس 27 يونيو.

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيا من خلال هذا الرابط: http://emis.gov.eg/، حيث يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني، وطباعة استمارة التقدم، مع توقيع ولي الأمر عليها، وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية، لمراجعتها واعتمادها.

وتقرر أن يتم إجراء الاختبارات للطلبة التي تريد الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، يومي 24 و25 يوليو 2019.

ووضعت الوزارة عدة شروط للتقدم لاختبارات القبول في مدارس المتفوقين، كالتالي:

1- ألا يزيد عمر المتقدم في 1 أكتوبر 2019 عن 18 عاما.

2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "دور أول" عام 2019.

ويمكن الاطلاع على الشروط كاملة عبر الرابط التالي: http://moe.gov.eg/stem/doc/Declaration_students_stem_19-20.pdf