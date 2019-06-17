قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن مشروع روضة السيدة يشمل 316 وحدة سكنية، وتم بدء إجراءات تسليمها إلى المواطنين، مؤكدًا أنه من الصعب تسلم المواطنين لها جميعا في أسبوع واحد فقط.

وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن المواطنين سيتسلمون الوحدات تباعًا عقب انتهاء إجراءات القرعة، وسيكون هناك جدول لتسليمها إلى المستحقين.

وأشار إلى أن المواطن سيحصل على وحدته السكنية في منطقة روضة السيدة خلال شهر ونصف من الآن.