قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم في جنوب سيناء، إن إدارة المدرسة اليابانية بمدينة طور سيناء بدأت المقابلات الشخصية للطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة.

وأضاف، في تصريحات صحفية، اليوم، أن المقابلات جرت بحضور أولياء أمور الطلاب الراغبين، وأجرى فريق العمل بالمدرسة بعض الاختبارات للطلاب للتعرف على مهاراتهم.

وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من أولياء الأمور تقدموا، لإلحاق أولادهم بالمدرسة بعد النجاح الكبير الذى حققته المدرسة العام الماضي.

وأوضح أنه "جرى إعداد برنامج دراسي يفوق كل التوقعات بخبرات مصرية يابانية ومنهج دراسي لغات يضعهم على أرض تعليمية صلبة ثابته وأنشطة يابانية تصقل شخصياتهم بالأخلاق والقيم التي نحتاجها بشدة في مجتمعنا".