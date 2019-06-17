الصفحة الأولى من عدد "الوطن" غدا

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غداً الثلاثاء، حواراً مدير المدير الفني لمنتخب نيجيريا قال فيه: النسور جاهزون للمنافسة.. والفراعنة أقوى مرشح للفوز بالبطولة.. والأفضل لـ"مو" الاستمرار في ليفربول.

وما زلنا في صفحات الرياضة إذ تقرأ أيضاً: "أجيري" يستقر على 11 مقاتلاً لاستعادة عرش أفريقيا، فيما قال هاني رمزي: نعاني من أخطاء.. والخروج من الوديات دون إصابات أهم المكاسب.

وفي صفحات الفن تقرأ: "كازابلانكا".. أكشن هوليوودي.. الفيلم حقق أعلى الإيرادات وجمع 45 مليون جنيه خلال أقل من أسبوعين عرض.. و"ميمي": الإيراد رزق من الله.. و"هلال": أحداثه تستدعي جزءاً ثانياً.

صناعة تتحدى "طوفان الإغراق".. تحت هذا العنوان تقرأ: 80 مصنعاً للورق مهددة بالإغلاق.. و"إدفو" تتوقف عن الإنتاج بسبب الواردات التي تغرق السوق.. ومسؤول: المنتج الأجنبي يدخل بدون جمارك.