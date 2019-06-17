أمرت النيابة الإدارية بإحالة صراف خزينة بالبنك الزراعى بالفرع الرئيسى بمحافظة المنيا سابقاً للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية اختلاسه 3 ملايين و460 ألف جنيه من البنك الزراعى مما أدى إلى الإضرار بالمال العام، كما أمرت النيابة بالمساءلة التأديبية لـ13 من العاملين بالبنك.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية ببنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه القبلى بشأن تحديد مسئولية المختصين بالفرع الرئيسى بقطاع المنيا، عن إهمالهم الجسيم وتقاعسهم فى القيام بأعمال الجرد الفعلى يومياً لخزينة الفرع، وتقاعس مسئولى الأمن بالبنك عن متابعة كاميرات المراقبة المثبتة بخزينة ومداخل البنك، مما سهل لصراف الخزينة اختلاس المبلغ المشار إليه، الذى تم اكتشافه بمعرفة أعضاء الرقابة والتفتيش بقطاع المنيا أثناء قيامهم بالتفتيش المفاجئ وجرد الخزينة تنفيذاً لدورهم الرقابى على وحدات البنك.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أنه أثناء الدورة الرقابية على وحدة قطاع المنيا تبين وجود عجز مبلغ 3 ملايين و460 ألف جنيه، وتبين اختلاس المتهم المذكور لنفسه بدون حق هذا المبلغ.