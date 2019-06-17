سيطرت حالة من الفرحة على طلاب الثانوية العامة بجميع شُعبها، اليوم، بسبب سهولة الامتحانات، والتى جاءت فى مستوى الطالب المتوسط، وخلت من التعقيدات والأسئلة غير المباشرة، حيث رسم امتحان «الأحياء» البهجة على وجوه طلاب الشعبة العلمية «علوم»، وجاءت «الديناميكا» فى مستوى الطالب المتوسط، وغادر طلاب الشعبة الأدبية لجان امتحان مادة «الفلسفة والمنطق» قبل الموعد المقرر لانتهائه بمدة تزيد على الساعة بسبب سهولته، لعدم تضمنه أى أسئلة من خارج المنهج أو غير مباشرة.

وذكرت اللجنة الفنية لواضعى امتحان «الديناميكا» لشعبة «علمى رياضة»، أنّ الأسئلة جاءت من المنهج وخلت من الصعوبة، وتميّزت بسهولتها عن امتحان الاستاتيكا الذى أداه الطلاب السبت الماضى.

وأكدت اللجنة أنّ الأسئلة المخصصة للطالب المتوسط ليست كثيرة، وكان يتعين على الطلاب البدء فى الإجابة عن الأسئلة المقالية أولاً ثم الاختيار من متعدد، لضمان عدم مرور الوقت دون الانتهاء من أداء الامتحان.

وقال مصطفى عبدالخالق، طالب بالشعبة العلمية «رياضيات»، إن «الامتحان سهل لكنه طويل ويحتاج إلى وقت أطول للإجابة عليه وتركيز كبير». وأكدت هند السنونسى، طالبة أدت الامتحان بمدرسة بدر الدين التابعة لإدارة الدقى التعليمية: «الامتحان ما يكفيهوش ساعتين، محتاج وقت طويل، حرام نضيع فيه درجات خصوصاً إنه سهل، وكان فرصة كويسة نجمع فيه درجات».

اللجنة الفنية لواضعى الديناميكا: الأسئلة من المنهج وتميّزت بسهولتها.. وضبط 4 محاولات غش فى البدارى بأسيوط وطنطا بالغربية

وغادر عدد من طلاب الصف الثالث الثانوى شعبة علمى علوم، امتحان الأحياء قبل انتهاء الزمن المقرر له، الذى ينتهى فى الساعة الثانية عشرة ظهراً، مؤكدين أنّ الامتحان جاء سهلاً أكثر من المتوقع. وقال الطالب أحمد منصور، شعبة العلمى، إنّ امتحان الأحياء يناسب جميع مستويات الطلاب، لافتاً إلى أنّ وقت الامتحان كان كافياً للإجابة على الأسئلة بشكل دقيق ومباشر، مضيفاً أنّ الامتحان يحتوى على رسمة واحدة فقط، وهى البلازميد الخاصة بالـDNA، وجاءت سهلة ومباشرة.

وأكدت نيرفانا صقر، التى أدت الامتحان بمدرسة بدر الدين التابعة لإدارة الدقى التعليمية، أنّ الامتحان خلا من «الأسئلة الملفوفة وغير المباشرة»، وجاء فى مستوى الطالب المتوسط.

وأمام مدرسة جمال عبدالناصر، بشارع الثورة بمحافظة الجيزة، تجمع العشرات من الآباء فى انتظار خروج أبنائهم للاطمئنان عليهم بعد أداء الامتحان. «الديناميكا تتحل ومحتاجة طالب مستواه متوسط بيفكر لكن الأسئلة كانت كويسة والوقت كان مناسب جداً»، قالها عمر أحمد، طالب بشعبة علمى رياضة، الذى أكد أن أسئلة الامتحان والبالغ عددها 18 سؤالاً من بينها 10 أسئلة اختيارى و8 إجبارى لم يكن من بينها أسئلة معقدة، مشيراً إلى أن الأفكار لم تخرج عن نماذج الوزارة مع اختلاف نمط الأسئلة.

وعن مادة الفلسفة والمنطق، تقول لينا فؤاد: «الفلسفة كانت وحشة أوى، لأن الأسئلة اللى كنا متوقعينها ما جتش، والأسئلة اللى جات سهلة، لكن ما كنش حد مركز عليها، لأنها جات من آخر المادة عكس ما كان متوقع، كانوا 10 أسئلة منهم 2 اختيارى، على الأقل فيه 4 من ضمن الأسئلة دى صعبة ومش متوقعة».

إصابة 37 طالباً وطالبة بإغماءات وتشنجات بالإسكندرية وبنى سويف والقليوبية وقنا وكفر الشيخ والمنوفية والشرقية.. وطلاب الثانوية الأزهرية يشتكون من صعوبة "أحياء علمى"

وجاءت أسئلة مادة الأحياء فى مستوى الطالب فوق المتوسط كما أكد عمر إمام: «الـDNA ما يتحلش أصلاً، كان صعب وحتى الأسئلة ما كنتش فى نماذج الوزارة، ده غير إن الامتحان كان طويل جداً، يعنى 45 سؤال، وكل سؤال محتاج تفكير وتركيز علشان يتحل، والوقت كان قليل على كل الأسئلة دى، ده غير إن أسئلة الرسم كانت محتاجة وقت طويل». ورغم تأكيدات غرف عمليات الثانوية العامة فى المحافظات، اليوم، عدم تلقّى شكاوى من صعوبة امتحانات الديناميكا والفلسفة والأحياء، إلا أن خامس أيام ماراثون الثانوية شهد استمرار إصابة عدد من الطلاب بإغماءات وتشنجات، ما أرجعه مسئولون فى مديريات التربية والتعليم إلى معاناتهم من ضغوط نفسية.

فى الإسكندرية، تعرضت طالبة للإغماء أثناء أدائها امتحان الفلسفة فى لجنة مدرسة المنار لغات بمحطة مصر، ما دفع الإدارة لاستدعاء سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى بصحبة والدتها المنتظرة خارج المدرسة، وحسب مصادر بمديرية التربية والتعليم، فإن الطالبة تعرضت لهبوط فى الدورة الدموية نتيجة معاناتها من مرض القلب. وسادت حالة من الارتياح بين الطلاب بعد أداء امتحان مادة الديناميكا، مع شكاوى البعض من ضيق وقت الإجابة، نظراً لتضمنه 18 سؤالاً، وقال مصطفى العجمى، وكيل وزارة التربية والتعليم فى الإسكندرية، إن 48 ألف طالب أدوا امتحانات الأحياء والديناميكا والفلسفة فى 140 لجنة بشعب الأدبى والعلوم والرياضيات.

فى بنى سويف، أصيبت 4 طالبات بالإغماء أثناء أداء الامتحانات بمدارس الشهيد عصام سرور فى الفشن، وعبدالمنعم رياض الثانوية فى ببا، والثانوية بنات فى مدينة ناصر، فيما نقل أحد المراقبين إلى مستشفى ببا المركزى، للاشتباه فى إصابته بجلطة، وتعرضت 8 طالبات فى المنوفية لأزمات صحية بسبب الإعياء والضغوط النفسية، وأصيب 5 طلاب فى الشرقية بإغماءات وانخفاض السكر.

وشهدت محافظة أسيوط محاولتى غش، وتمكن مراقبو لجنة مدرسة زيد بن حارثة فى مدينة ديروط من ضبط الطالب على يسرى، عند محاولته رفع صورة لامتحان الفلسفة على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تصويره الأسئلة، كما ضبط مراقبو لجنة مدرسة البدارى الإعدادية بنين الطالب إبراهيم سيد، أثناء محاولة الغش بالمحمول فى مادة الأحياء، وأصيبت طالبات بالإغماء فى البدارى وأبنوب.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق القليوبية 8 طلاب إلى المستشفيات، لإفاقتهم بعد التعرض للإغماء فى لجان الامتحانات بشبرا الخيمة، والخانكة، والخصوص، وبنها، ومنعت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين لجنة مدرسة حسن أبوبكر الرسمية للغات فى القناطر الخيرية الأهالى من تسلق الأسوار لتهريب تليفونات محمولة لأبنائهم.

ونفى محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم فى البحيرة، تلقى غرفة عمليات الثانوية العامة التابعة للمديرية أى شكاوى خلال أداء طلاب الصف الثالث الثانوى للامتحانات، مؤكداً أن «غرف العمليات فى المديرية والإدارات التعليمية تتابع سير الامتحان لحظة بلحظة، كما تسعى لتوفير الجو الملائم والهادئ للطلاب».

وأكدت غرفة عمليات الثانوية العامة فى الغربية عدم تلقِّى أى شكاوى من الطلاب فى 104 لجان، مشيرة إلى رصد محاولتى غش لطالبين فى مدرسة الشهيد جعيصة التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بالإضافة لنقل طالبة مصابة بإغماء إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقى الإسعافات اللازمة، كما تعرض طالبان آخران للإغماء فى سمنود والمحلة، وتلقيا العلاج ميدانياً. وأصيب 6 طلاب فى قنا بحالات إغماء وضيق التنفس وتشنجات، ونقلت «الإسعاف» اثنين من مقدِّرى الدرجات إلى مستشفيى قنا العام ونقادة المركزى، بعد إصابة أحدهما بحمى والثانى بأزمة قلبية، ومزق طالب فى مدرسة جلال الدسوقى بمدينة بلطيم فى كفر الشيخ ورقة الإجابة الخاصة بامتحان الديناميكا، لعجزه عن الإجابة.

وتعرض 6 طلاب لإغماءات وتشنجات أثناء أداء الامتحانات فى لجان كفر الشيخ، وتداول أولياء أمور أمام اللجان صوراً لأسئلة مادة «الأحياء»، بعد نشرها على إحدى صفحات الغش بموقع «فيس بوك»، بينما أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، عدم تلقِّى أى شكاوى من امتحان الديناميكا، أو رصد أى محاولات غش.

وأدى طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية، امتحان مادة الأحياء، اليوم، وسط شكاوى من طول الامتحان، وعدم وضوح عدد من الأسئلة.

وقالت منى حسين، من معهد مدينة نصر، إن «الامتحان كان جيد فى بدايته، والسؤالين الأخيرين وجدنا صعوبة بالغة، واضطريت اكتب أى حاجة لأنى غير مستوعبة ولا فاهمة الأسئلة عايزة إيه».

وقال صالح على، من معهد مدينة السلام، إن «امتحانات العلمى لم يكن بها سهولة وقد ختمت بالأحياء اليوم، الذى كان إلى حد ما به نقاط سهلة، ولكن كانت هناك نقاط لا يمكن حلها، للأسف تضيع منا درجات كثيرة بسبب كثرة الأسئلة التميزية التى يضعها قطاع المعاهد فى الامتحانات وسندخل جميعاً كليات أدبية رغم كل ما عانيناه فى القسم العلمى».