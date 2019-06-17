أكدت وزارة الآثار أنه سيتم الإعلان عن كشف أثرى جديد، وافتتاح هرم اللاهون بالفيوم، بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إن العمل يجرى على قدم وساق فى متحف الحضارة بالفسطاط استعداداً لاستقبال المومياوات الملكية المتوقع نقلها من المتحف المصرى بالتحرير فى سبتمبر المقبل، فى موكب ملكى مكون من 20 مومياء و17 تابوتاً، ووضعت الوزارة، اليوم، أول قطعة أثرية بقاعة العرض المركزى بمتحف الفسطاط، وهى عبارة عن تمثال من الجرانيت الأسود للملك أمنمحات الثالث على هيئة «أبوالهول».

"الآثار": عرض أول قطعة أثرية لـ"أمنمحات الثالث" بمتحف الحضارة

وقال الدكتور محمود مبروك، مستشار العرض المتحفى بالوزارة، إن خطة سيناريو العرض المتحفى بالقاعات تضم مجموعة متنوعة من المقتنيات الأثرية التى تحكى المفهوم الحضارى بمصر وتطور الحضارات عبر العصور من اليونانى الرومانى مروراً بالحضارة المصرية القديمة والعصر الحديث والحضارة الإسلامية، حيث تضم المقتنيات أقدم قطعة أثرية يرجع تاريخها لأكثر من ٥٥ ألف سنة وهى أقدم هيكل عظمى لشاب مصرى وتم اكتشافها فى قنا.

وأكدت إيناس جعفر، نائب المشرف العام على متحف الحضارة للشئون الأثرية، أن العمل متواصل للانتهاء منه فى الوقت المحدد مع اتخاذ كافة الأساليب العلمية والاستعدادات اللازمة لاستقبال مجموعة المومياوات والتوابيت الملكية التى سيتم نقلها فى موكب ملكى يليق بعظمة الحضارة المصرية العريقة.

وقال بولوليكاشفيلى، الأمین العام لمنظمة السياحة العالمية، إن العالم يترقب افتتاح المتحف المصرى الكبير (gem2020)، لكونه أكبر صرح ثقافى فى العالم. وأضاف، خلال مشاركته فى المجلس التنفيذى للمنظمة، بالعاصمة الأذرية باكو، أن أعداد السیاح عالمياً بلغت 4.1 مليار سائح فى 2018 متوقعاً تحقيق السیاحة الدولیة الوافدة عالمياً نمواً من 3 إلى 4% خلال 2019.