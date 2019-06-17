قال سيرجي روماس، رئيس وزراء بيلاروسيا، إن المنتجات التقنية البيلاروسية التي يتم تجميعها في مصر، تحظى بإقبال كبير جدًا من المصريين، ومعروفة في الأسواق، وهناك طلب كثيف عليها، موضحًا أن المؤسسات الصناعية المشتركة بين البلدين يجب أن تزيد من تصنيع هذه المنتجات.

وأضاف "روماس"، خلال حوار خاص انفرد به الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامجه "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أنه يتطلع أن تكون مصر نقطة انطلاق لتصدير هذه المنتجات إلى الدول الأخرى، لأن علاقتها جيدة للغاية بالدول المجاورة لها.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم الإثنين، إلى العاصمة البيلاروسية "مينسك"، فى زيارة رسمية هى الأولى من نوعها لزعيم مصرى.

وشارك الرئيس فى وضع إكليل الزهور فى ساحة النصب التذكارى بالعاصمة.