محمد مختار جمعة لقيادات بالوزارة: العلم والخبرة أساس العمل

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، برؤساء الأقسام في المديريات والإدارات الفرعية، الحاصلين على درجة الماجستير، وذلك في قاعة حراء، بديوان عام الوزارة، وذلك في إطار الدفع بدماء جديدة ومتميزة في مفاصل العمل الدعوي والإداري.

وأكد الوزير أن الوزارة تنتهج دورًا كبيرًا لنشر الفكر الوسطي المستنير، وأن هذا اللقاء يأتي في إطار التعرف على خطة الوزارة في العمل الدعوي والإداري، والدفع ببعض الكفاءات المتميزة في مفاصل الدعوة والإدارة.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تسير في طريقها الصحيح، وذلك من خلال الدفع بالكفاءات المتميزة دعويًا وإداريًا، وقد أسفر ذلك عن كثير من الظواهر الإيجابية.

وأكد أن أي إدارة ينبغي أن تقوم على العلم والأمانة والخبرة والدقة والحزم، حتى تصبح الإدارة ناجحة، وأن التدرج الطبيعي هو الأساس لبناء عقلية إدارية ناجحة.

وكشف عن مسابقة للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه من أبناء الوزارة المتميزين الراغبين في العمل بالمراكز الثقافية التابعة للوزارة.