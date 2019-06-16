يعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صباح السبت المقبل، اجتماعًا مع مديري المديريات؛ وذلك لمراجعة ومناقشة بعض الملفات المهمة.

ويبحث جمعة، مع المسؤولين بالوزارة، أنشطة مدرسة المسجد الجامع الصيفية، وأنشطة المدارس العلمية والقرآنية، ومراكز الثقافة الإسلامية، وإعداد محفظي القرآن الكريم، ومشروع صكوك الأضاحي، وبرامج التدريب، وأعمال اللجنة العليا للخدمات، وأعمال الإحلال والتجديد والصيانة، من حيث ترتيب الأولويات، وآليات الإسناد، ومتابعة التنفيذ.

كما يبحث سبل الاستعانة بالكفاءات من الشباب في مختلف جوانب العمل الدعوي والإداري، ورؤى تحديث وتطوير جوانب العمل الإداري والتنظيمي، وبرامج العناية بالنشء والشباب، وتفعيل دور الواعظات، ومناقشة موضوع إسكان العاملين بالأوقاف، والانتهاء من تغيير لافتات المساجد التي كانت تحمل أسماء بعض الجمعيات أو رموز الجماعات، تخليصًا لدور العبادة من أي توظيف سياسي أو أيدلوجي، على أن يسلم مدير كل مديرية ملخصًا مكتوبًا وموقعًا منه شخصيًا، متضمنًا جهود مديريته ورؤيته في كل ذلك لرئيس قطاع المديريات في موعد أقصاه الأربعاء المقبل، تمهيدًا لمناقشته في الاجتماع.