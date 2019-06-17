قالت أميرة أمين، مدير عام الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم تكليف 109 آلاف مكلف خدمة عامة بينهم 2626 شابا العام الجاري، موضحة أن التكليف لمدة عام واحد فقط ومتوقف على الجهة التى يؤدى فيها الخدمة العامة.

وأضافت أمين، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الشاب المعفى نهائيا من الجيش له تكليف خدمة عامة، في المؤسسات المختلفة كوزارة التموين أو التضامن أو المدارس أو الصحة وغيرها، مشيرة إلى أنه في حال رغبة الجهة فى استمرار مكلفي الخدمة بعد مرور السنة، ستخرج من عباءة الخدمة العامة بمجرد استكمال 12 شهرا.

ولفتت إلى أن الخدمة العامة ليست إجبارية، ولكنها مسوغ من مسوغات التعيين، موضحة أن الخريج يسجل رغباته إلكترونيا في المجال الذى يرغب فى تأدية عام الخدمة به، مؤكدة أن دفعة 2019 تسجل فى سبتمبر المقبل بعد صدور قرار تكليفهم فى أغسطس المقبل، بعد حصر الأعداد والمؤهلات، والتخصصات من الجهات المختلفة والتدريب الذى يتلقونه، مشيرة إلى أن التدريب إلكتروني.