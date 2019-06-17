أكد اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، وصول نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية في جميع القطاعات الخدمية إلى معدلات عالية، مشددا على ضرورة تأكد اللجان الفنية من استلام الأعمال بجودتها الفنية المتعاقد عليها ومتابعة رؤساء المدن، لتنفيذ واستلام وتشغيل جميع المشروعات والأعمال.

ووجه محافظ مطروح، اليوم، خلال اجتماعه مع القيادات التنفيذية بديوان عام محافظة مطروح، بدراسة ومراجعة جميع مطالب الخطة الاستثمارية مع إدارة التخطيط والمتابعة بما يحقق المصلحة العامة ويخدم المواطنين.

وشدد محافظ مطروح على ضرورة الإسراع فى حصر جميع الأصول غير المستغلة، لتعظيم الموارد الاقتصادية للمحافظة وتنفيذ سلطة القانون كأولوية فى استعادتها، مع عمل حملات تفتيش على القرى السياحية المخالفة، بالإضافة إلى سرعة حصر جميع المباني المخالفة، وكذلك تفعيل لجنة مسميات الشوارع لتحديد الأماكن بدقة.

وأشار محافظ مطروح إلى أن التعدى على مياه الشرب تعد قضية أمن قومي مع التصدي بكل حسم، وتكثيف حملات إزالة التعديات على طول خط المياه الرئيسي، وتحمل كل رئيس مدينة وقرية على طول الطريق الدولي مسؤولية حماية خط مياه الشرب وعدم التعدى عليه، بالإضافة إلى مخاطبة وزارة الإسكان بشأن تشغيل محطة الرميلة 3 بطاقة 13 ألف م3/ يوم، والتوجيه لشركة المياه بالإعلان عن الاستجابة لشكوى المواطنين ورصد الجهود والخدمات اليومية، لتوصيل المياه الى المواطنين.

كما وجه محافظ مطروح شركتي الكهرباء ومياه الشرب بعدم توصيل مرافق للمباني الجديدة إلا بعد الوقوف على مدى التزام المبنى الجديد بالاشتراطات والدهانات الخاصة بتطبيق قانون اللون الموحد.