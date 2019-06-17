شنت لجنة من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بمطروح، حملة على 141 منشأة غذائية وسياحية بقرى الساحل الشمالي بنطاق الحمام في العلمين والضبعة.

أسفرت الحملة عن سحب 14 عينة أغذية مختلفة وإعدام 2295 كيلو جرام أغذية مختلفة وأوعية و612 لتر زيوت وعصائر، للتغيير في الخواص الطبيعية، بالإضافة إلى تحرير 90 محضرا صحيا، لعدم اتباع قواعد النظافة العامة.

وأكد الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن هناك توجيهات من اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، بتكثيف الحملات الصحية على المنشآت السياحية والغذائية، خلال موسم الصيف، للتأكد من سلامة السلع المعروضة، والتأكد من الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية حرصا على الصحة العامة.

وحُرر، خلال الحملة، 391 محضرا صحيا لعدم حمل العاملين بتداول الأغذية لشهادات صحية سارية، و6 محاضر جنحة صحية لبيع مثلجات دون ترخيص، كما حُررت 4 محاضر ضبط لأغذية مختلفة للتغيير فى الخواص الطبيعية، وجارٍ تأييد الضبط من النيابة العامة بمطروح.

ونبه محافظ مطروح إلى تكثيف عمل تلك اللجان خلال موسم الصيف، للتأكد من سلامة المعروض وحرصا على الصحة العامة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وناشد أصحاب المنشآت السياحية والغذائية، بالالتزام بجميع الاشتراطات الصحية، وتقديم خدمات متميزة لضيوف وزائري المحافظة تليق بمكانة محافظة مطروح سياحيا.