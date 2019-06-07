إعدام أغذية فاسدة في حملات خلال العيد لـ"صحة البحر الأحمر"

شنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عدة حملات على المنشآت التجارية، أول وثاني أيام العيد، بمدينة الغردقة.

جاء ذلك، بناء على تعليمات، اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتكليف الدكتور تامر مرعي لإدارة مراقبة ومفتشي الأغذية.

ومرت الحملة على 12 منشأة تجارية متنوعة، وأعدمت 36 كيلو أغذية متنوعة، لتغييرها في الخواص الطبيعية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وجرى سحب وإرسال 10 عينات لفحصها بمعامل وزارة الصحة، وتحرير 11 محضرًا لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية.

وقال "مرعي" إن "صحة البحر الأحمر" تواصل جهودها في ضبط الأغذية الفاسدة، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من الأمراض الناتجة عن تناول الأغذية والمشروبات المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتشديد الرقابة على أماكن تداول الأغذية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المخالفين.